Uppgången höll i sig – energiaktier gav stöd åt Wall Street

Energibolagen ledde uppgången efter att oljan parkerat sig försiktigt men stadigt på plus sedan eftermiddagen. Kort innan börsstängning handlades den amerikanska WTI-oljan runt 55,9 dollar per fat, en uppgång med 0,4 procent för dagen.

Bland rapportbolagen utmärkte sig juvelerarkedjan Tiffany & Co med att vända den inledande handelns nedgång till plus. Aktien stängde upp 3 procent efter att omsättningen visserligen kommit in under förväntan men resultatet för det andra kvartalet överträffat konsensusprognosen.

Även Hewlett-Packards resultat för det gångna kvartalet kom in bättre än väntat. Aktien steg 3,4 procent.