Uppgång väntas på Stockholmsbörsen – rapportbolag i fokus

På den amerikanska fronten var utvecklingen blandad under gårdagen. Dow Jones stängde ned 0,3 procent medan S&P 500 istället avancerade 0,5 procent. Nasdaq Composite noterade även en uppgång.

Vid 8.20-tiden pekade terminerna för Europabörserna upp omkring en halv procent. Förhandeln hos IG Markets indikerade en uppgång om 0,5 procent även för Stockholms OMXS30-index.

På bolagsfronten redovisade kraft- och automationsbolaget ABB ett rörelseresultat på 825 miljoner dollar för det andra kvartalet 2019 (855). Analytikerna hade i snitt räknat med 811 miljoner dollar, enligt Infront Datas sammanställning. Däremot kom intäkterna och orderingången in något lägre än analytikernas förväntningar.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca slog förväntningarna för andra kvartalet och höjde sin försäljningsprognos för helåret. Företaget redovisade en vinst per aktie, för kärnverksamheten, som uppgick till 0:73 dollar i det andra kvartalet. Förväntningarna var 0:64 dollar per aktie. Även intäkterna var bättre än väntat under kvartalet. Bolaget upprepade sin vinstprognos för helåret.