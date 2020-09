Uppdrag granskning: 57 SEB-kunder i nya penningtvättläckan

Innehåll från Sund Affärsbyrå Annons

När Stockholmsbaserade Sund Affärsbyrå startades 1980 var det med huvudsaklig inriktning på skatterätt, men under de gångna decennierna har företaget både haft en kraftig tillväxt och vidareutvecklat sin verksamhet. Bo Svensson, VD, är övertygad om att den tydliga framgången har sin grund i att man i alla situationer utgår från vilka möjligheter som finns, snarare än vilka problem som kunden står inför.

– Vi är proaktiva och inleder med att granska kundens förutsättningar utifrån deras synvinkel och potential. Utifrån den granskningen drar vi slutsatser om hur vi kan skapa bästa möjliga lösning för kunden. Detta arbetssätt skiljer oss från många andra affärsjuridiska byråer som fokuserar på problemen.

”Den digitala affärsbyrån”

Ett digitalt förhållningssätt fordrar flexibla och progressiva arbetsmetoder för att hålla sig uppdaterad på den tekniska och digitala utvecklingen. Sund Affärsbyrå excellerar redan inom detta område, något som den rådande Coronakrisen har gett ett tydligt kvitto på.

– Vi har länge arbetat digitalt och vi kallar oss till och med för ”den digitala affärsbyrån”. Inte nog med att det förenklar för kunden, utan det innebär snabbare och effektivare processer även för oss. I nuläget sköter vi exempelvis nästintill alla våra kunders deklarationer och årsredovisningar digitalt, berättar skattekonsulten Peter Rangemo.

Trygghet genom hela resan

Det som i synnerhet utmärker Sund Affärsbyrå är dock deras höga kompetens. Byråns ekonomitjänster underlättar både i det dagliga ekonomiarbetet och i redovisnings- och bokslutssammanhang. Tack vare djupa kunskaper om sekretessen i kombination med flera decenniers expertis inom skatteområdet är byrån van vid att upprätta och kontrollera deklarationer och skatteupplägg. Bo Svensson konstaterar att det i förlängningen handlar om konstruktiv samverkan och om att vara en pålitlig affärspartner som kunderna kan känna sig trygga med genom hela sin affärsresa.

– Många av de kunder vi började samarbeta med för 40 år sedan har vi med oss än idag. Vi utvecklas sida vid sida, tack vare vår förståelse för deras verksamhet. Det innebär att vi kontinuerligt bidrar till att stärka deras tillväxt och lönsamhet.

Unika affärslösningar

Under åren har Sund Affärsbyrå hanterat allt från att upprätta bouppteckningar och förvalta bolag till hundratals likvidationer och fusioner. Planerna för framtiden är att växa med tio till femton procent per år för att fortsätta vara en given samarbetspartner till, i synnerhet, små och mellanstora företag.

– Många unga företag saknar kompetensen som krävs för att med rätt förutsättningar driva sin affärsutveckling. Varje bolag är unikt och våra affärslösningar utgår från dessa specifika förutsättningar för att bidra till att skapa eller vidareutveckla produkter och tjänster. Sund Affärsbyrå är en helhetslösning, avslutar redovisningsansvarig Tomas Öberg.

