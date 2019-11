Uppåt på Wall Street – varuhuskedja rasar efter vinstvarning

Bland enskilda bolag rasar Kohl´s med 16,6 procent. I samband med bolagets rapport för det tredje kvartalet 2019 sänkte bolagets sin prognos över den justerade vinsten per aktie för helåret till 4,75-4,95 dollar från 5,15-5,45 dollar per aktie tidigare. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 5,19 dollar enligt Bloombergs sammanställning.

Under det senaste kvartalet landade Kohl´s justerade vinst per aktie på 0,74 dollar vilket kan jämföras med 0,98 dollar under samma kvartal i fjol. Här låg förväntningarna på 0,86 dollar.

Även byggvaruhuskedjan Home Depot kom med flera dåliga besked i sin senaste kvartalsrapport. Bolaget sänkte bland annat sin prognos över den jämförbara försäljningsökningen till 3,5 procent från tidigare omkring 4 procent. Aktien faller med 4,3 procent i tisdagens inledande handel.