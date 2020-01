Uppåt på Wall Street – Intel rusar på rapport

I den inledande handeln stiger S&P 500 med omkring 0,2 procent medan Nasdaq är upp 0,5 procent och Dow Jones 0,4 procent.

Intel redovisade en vinst per aktie på 1,52 dollar under det senaste kvartalet vilket var klart över analytikernas prognos på 1,25 dollar per aktie. Aktien rusar med 6,3 procent i den inledande handeln.