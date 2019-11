Stark start på börsveckan – SAS lyfte efter köprek

I andra änden av spektrumet hittar vi bankduon SEB och Swedbank som backade 0,4 respektive 0,2 procent.

SAS-aktien hade luft under vingarna efter att storbanken HSBC höjt sin rekommendation till köp från tidigare behåll. Riktkursen skruvades i sin tur upp till 22,5 kronor från tidigare 13 kronor per aktie. Aktien stiger med 5,7 procent till omkring 19,1 kronor per aktie.