Uppåt på Stockholmsbörsen med industri och verkstad i täten

Africa Oil har fått en rejäl höjning av riktkursen från Sparebank 1 till 18 kronor från tidigare 13. Höjningen motiverades med den affär Africa Oil presenterade i förra veckan, som innebär ett ökat ägande i POGBV (Petrobras Oil and Gas) som har exponering mot oljefält utanför Nigerias kust. I fredags höjdes även Africa Oils riktkurs av Pareto, då till 16 kronor från 14. Aktien steg 8,7 procent.

I bettingsektorn backade Leo Vegas och Kindred mellan 4,4 och 5,6 procent. En grupp brittiska parlamentsledamöter har på måndagen offentliggjort en utredning som föreslår ett antal ytterligare begränsningar för onlinespel, däribland ett tak för insatser om 2 pund per spel, liknande den som infördes för fysiska spelautomater tidigare i år. Även de brittiska speloperatörerna GVC och William Hill var ner mellan 7 och 10 procent på Londonbörsen.

Anoto har under morgonen aviserat en riktad nyemission av 12 miljoner aktier till sydkoreanska Soft Works, till en kurs motsvarande cirka 1:17 kronor per aktie. Det motsvarar en premie på runt 18 procent mot snittet under tio handelsdagar närmast före styrelsens emissionsbeslut. Aktien stängde i fredags vid 0:995 kronor, men lyfte efter emissionsbeskedet 13,1 procent till 1:120 kronor.

Upp var det även för medicinteknikbolaget Quickcool som vill byta namn till Bio-Med Cannabis Europe och bli ett holdingbolag för cannabisinvesteringar. Initiativet gillades av marknaden och aktien rusade närmare 26 procent.

Moberg Pharma handlades på måndagen för första dagen utan rätt till del i ett inlösenprogram som ger 46:50 kronor per aktie. Aktien tappade 42:90 kronor till 37:50 kronor.