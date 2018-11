Uppåt på Stockholmsbörsen – Astra Zeneca stiger på rapport

Omkring klockan 10.20 hade OMXS30 stigit 0,5 procent till 1.547 och aktier för 2,4 miljarder kronor hade bytt ägare på Stockholmsbörsen. I övriga Europa var tyska DAX och franska CAC40 båda 0,4 procent högre medan brittiska FTSE 100 steg 0,5 procent.

Astra Zeneca gick bäst i OMXS30 och stärktes 1,9 procent. Bolaget rapporterade före öppning en vinst per aktie i kärnverksamheten på 0:71 dollar för tredje kvartalet, vilket var högre än de 0:69 dollar analytikerna i snitt räknat med enligt Infront Datas sammanställning där fyra analytiker deltog. Bolagets prognoser för återstoden av 2018 upprepades.

Ericsson kom före öppning med skriftliga besked inför bolagets kapitalmarknadsdag i New York under dagen. Ericsson skruvar upp sin "försäljningsambition" med sikte på 2020 från 190-200 miljarder kronor till 210-220 miljarder. Målet om en rörelsemarginal på mer än 10 procent för 2020 ligger fast, men bolaget meddelar nu att det tidigare långsiktiga marginalmålet på 12 procent ska nås senast 2022. Aktien reagerade inte märkbart på beskeden och var 0,3 procent högre.

Teknikkonsulten Swecos rörelseresultat före nedskrivningar, ebita, var för tredje kvartalet 264 miljoner kronor vilket var högre än de 237 miljoner som nåddes samma period i fjol. Omsättningen ökade 12 procent till 4.078 miljoner. Utfallet blidkade dock inte börsen som sänkte aktien 6,4 procent.

Även New Wave föll på sin rapport, med 5,5 procent. Bolagets rörelseresultat för tredje kvartalet sjönk till 118 miljoner kronor, ned från 143 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Shamaran backade drygt 6 procent trots ökade intäkter. Oljebolaget hade i tredje kvartalet intäkter på 13,2 miljoner dollar, upp från 3,8 miljoner samma kvartal förra året, och gjorde en förlust på 2,7 miljoner dollar efter skatt. Bolagets oljeproduktion under kvartalet var i snitt 21.712 fat per dag att jämföra med 15.767 fat per dag under andra kvartalet.

Duroc var ytterligare en stor rapportförlorare med ett kurstapp på 9,4 procent.