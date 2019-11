Uppåt på börsen – fastighetssektorn steg med Nyfosa i täten

Dagens kursraket blev flygplanstvättbolaget Aerowash som rusade 60 procent efter att ha meddelat att man bäddar för att sälja dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment Services samt Aerowash US Inc till bolagets amerikanska distributör US Aviation Services. Köpeskillingen anges till 16 miljoner dollar, motsvarande drygt 150 miljoner kronor.

Läkemedelsbolaget Camurus rapporterade under tisdagsmorgonen positiva studieresultat i Debut-studien för läkemedlet Buvidal vid behandling av opioidberoende. Aktien belönades med ett lyft på 6,3 procent.