Morgonkoll: Uppåt i Asien – Samsung lyfter efter rapporten

De ledande asiatiska börserna står överlag på plus vid 6.15-tiden svensk tid på torsdagsmorgonen. Flera av börserna lyfte efter beskedet från dem amerikanska centralbanken Fed, som väntat sänkte styrräntan på onsdagskvällen med ytterligare 25 punkter.

Hongkongbörsen stiger vid 6.15-tiden svensk tid 1,1 procent efter att stadens centralbank sänkt styrräntan under natten, med 25 punkter till 2 procent. Därmed följde myndigheten Feds räntebesked från onsdagen.

I Japan klättrar Nikkei 0,3 procent. Indextunga Softbank leder uppgången och stiger 3,6 procent. Den japanska centralbanken lämnade under natten depositräntan oförändrad på -0,10 procent.

De fastlandskinesiska börserna har det tuffare efter att inköpschefsindex för industrin sjunkit i oktober mer än väntat. Shanghaibörsen backar 0,1 procent medan Shenzhen handlas runt nollan.

Marknaden lättades dock av att Vita huset meddelat att Trump-administrationen räknar med att den första delen av handelsavtalet kommer att skrivas under nästa månad, trots att Chile under onsdagen ställde in det planerade Apec-mötet där signeringen av avtalet var tänkt att äga rum.

Sydkoreas Kospi-index avancerar 1 procent med Samsung Electronics som stora vinnare. Elektronikjätten rapporterade en vinst som var bättre än den prognos företaget lämnade tidigare i oktober, och aktien stiger 1,4 procent.

Australiensiska ASX 200 backar 0,5 procent. Australia and New Zealand Banking Group sjunker 3 procent och tynger börsen efter att ha rapporterat en sjunkande vinst i det tredje kvartalet.

Nytt från natten och morgonen

Federal Reserve sänkte som väntat styrränteintervallet med ytterligare 25 punkter på onsdagskvällen, till 1,50-1,75 procent, och gjorde samtidigt vissa justeringar i uttalandet som antydde att man inte bör räkna med en upprepning redan i december.

Vid presskonferensen var Fed-chefen Jerome Powell något tydligare när han sade att Fed räknar med att den penningpolitiska hållningen kommer att förbli lämplig, men med tillägget att centralbanken kommer att svara om utsikterna skulle förändras påtagligt.

New York-börserna handlades upp under onsdagen efter Feds räntebesked. Dow Jones storbolagsindex handlades vid stängning upp 0,4 procent till 27.187.

Peugeot-ägaren PSA kommer godkänna den planerade fusionen mellan Peugeot och Fiat Chrysler, rapporterade Dow Jones och hänvisade till anonyma källor.