Uppåt för rapportbolagen

Investor stiger 0,9 procent knappt tio minuter in i onsdagshandeln efter att ha rapporterat ett ökat substansvärde i samband med bolagets tredje kvartalsrapport för året. Samtidigt är Stockholmsbörsens breda index OMXSPI upp 0,5 procent och medan storbolagsindexet OMXS30 avancerar 0,3 procent.

Även fastighetsbolaget Castellum stiger, upp 3,3 procent. Såväl hyresintäkterna som driftöverskottet var i stort sett oförändrade jämfört med motsvarande kvartal föregående år men vd:n Henrik Saxborn uppskattade i en vd-kommentar att efterfrågetrycket på kontorslokaler lär bestå ytterligare några år.

Morgonens stora rapportvinnare är dock Nilörngruppen som initialt handlades upp över 10 procent. En bit in i onsdagshandeln har uppgången mildrats något till 8,1 procent – fortfarande tillräckligt för att toppa småbolagslistan. Omsättningen landade på 177 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 16 procent. Orderingången ökade till 191 miljoner kronor med en underliggande organisk ökning om 10 procent.

Betydligt sämre går det för listkollegan Venue Retail Group som backar hela 14,4 procent efter att försäljningen i jämförbara butiker minskat med 4 procent under det sista kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2017/2018. Bolaget meddelade också att skovarumärket Rizzos fysiska butiker läggs ned vilket bedöms kosta 6 miljoner kronor under innevarande kvartal och generera positiva effekter under det nyss påbörjade räkenskapsåret.