Upp till 9.000 får gå från datortillverkaren – aktien rasar

HP uppskattar att personalneddragningarna kommer resultera i kostnader på omkring 1 miljard dollar motsvarande 9,9 miljarder kronor. Av dessa kommer 100 miljoner dollar tas under det fjärde kvartalet 2019, 500 miljoner dollar under 2020 och resterande kostnader under 2021-2022.

Totalt uppskattar HP att besparingarna kommer uppgå till 1 miljard dollar om året med full effekt vid utgången av 2022.

Aktien rasar med 8,9 procent i fredagens inledande handel efter att omstruktureringsplanerna presenterats.