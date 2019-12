Unicredit vill höja utdelningsandelen och öka aktieåterköpen

Under planperioden, som kallas Team 23, kommer banken att fortsätta ta vara på kommersiella möjligheter, samtidigt som man begränsar risktagandet, agerar disciplinerat och med kostnadskontroll, är budskapet.

Enligt planen ska Unicredit leverera en avkastning på eget kapital vid eller över 8 procent under perioden. År 2023 ska det underliggande nettoresultatet vara 5 miljarder euro. Vinsten per aktie ska växa med omkring 12 procent per år under perioden 2018-2023, enligt bankens plan.