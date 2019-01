Ulf Larsson: Försiktig start på 2019 i Kina – USA och Europa stabilt

SCA:s förslag på utdelning kom in under förväntan i samband med kvartalsrapporten på onsdagen. Utdelningen föreslås bli 1,75 kronor per aktie, 15 procent under snittprognosen 2,05 kronor per aktie enligt en sammanställning från Infront Data.

Vd Ulf Larsson påpekar dock att bolaget levererade en utdelningshöjning.

"Utdelningen är 17 procent högre än i fjol och i linje med vår policy med en stabil och ökande utdelning", säger han i onsdagens Börsmorgon.

Redan under det tredje kvartalet startade driften i massafabriken i Östrand, en investering på 7,8 miljarder.

"Redan från första veckan har fabriken bidragit positivt till EBITDA-vinsten. Vi är väldigt nöjda med uppstarten av den här anläggningen både volymmässigt och kvalitetsmässigt", säger han.

Han säger att det varit ett tufft jobb att starta anläggningen men att det inte kommit några negativa överraskningar i processen.

"Uppstarten av Östrand är på plan både volymmässigt men även kvalitetsmässigt", säger Ulf Larsson.