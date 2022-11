Ukrainsk minister: Spannmålsavtal förlängs

Innehåll från Dicot Annons

Att få problem med potensen är vanligt, men fortfarande något som många tycker är otroligt jobbigt att prata om. Enligt RFSU söker bara en fjärdedel av de män som drabbas hjälp.

– Potensproblem skapar väldigt mycket lidande för många män över hela världen och kan leda till depression, dåligt självförtroende och stress. Men även deras partners drabbas och det kan påverka en relation väldigt negativt, berättar Elin Trampe, vd på Dicot.

Det har gått 24 år sedan Viagra lanserades på marknaden, ett korttidsverkande medel som har hjälpt många män. Idag finns en mängd preparat, men ungefär hälften av männen avbryter sin behandling på grund av biverkningar eller att önskad effekt inte uppnås. Behovet av nya innovativa läkemedel verifieras av expertläkare inom sexualmedicin, som Dr Chris McMahon, Director på Australian Center for Sexual Health och tidigare ordförande för The International Society of Sexual Medicine.

– Veckovisa behandlingar med bevisad effekt, god säkerhetsprofil och inga signifikanta biverkningar skulle vara en game changer.

Svensk innovation leder vägen

Svenska läkemedelsbolaget Dicot, som grundades av professor Jarl Wikberg på Uppsala universitet, har som mål att lansera ett helt nytt långtidsverkande preparat och bli förstahandsvalet för drabbade män och par.

– Vi ser att vår kandidat LIB-01 kan komma att representera en helt ny generation av potensläkemedel. Ett läkemedel där effekten sitter i under lång tid skulle innebära stora fördelar. De drabbade slipper planera sitt sexliv vilket ger ett mer normalt vardagsliv och höjer livskvalitén, förklarar Elin Trampe, vd på Dicot.

Globala marknaden för potensläkemedel var 2021 värd 44 miljarder kronor.

– Marknaden för potensmedel växer kraftigt men behovet är troligtvis mycket större än vad försäljningsstatistiken ger vid handen, givet mörkertalen. Vårt mål med LIB-01 har från början varit att det ska bli ett preparat för världsmarknaden. Det är helt logiskt med tanke på problemets utbredning, kommenterar Elin Trampe.

Rönt stor uppmärksamhet

Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 till kliniska fas-2 studier och sedan ingå partnerskap med större läkemedelsbolag för att ta det till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

– Vår forskning har gett oss stor uppmärksamhet internationellt vilket vi är väldigt glada och stolta över. Bara i år har våra resultat från djurstudier blivit utsedda att presenteras på två av de främsta vetenskapliga konferenserna i världen, EAU och ESSM. Men huvudfokus just nu ligger förstås på utvecklingsarbetet där vi i mitten av nästa år planerar starta kliniska studier i människa, avslutar Elin Trampe.

Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel, med målet att behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än befintliga preparat genom att erbjuda ett läkemedel med lång effekttid, få biverkningar och som fungerar för alla. Dicot är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2018 under kortnamnet DICOT och har drygt 3 300 aktieägare.

Hemsida: www.dicot.se