UBS backar efter missade och sänkta mål

Intäkterna kom in på 722 miljoner dollar, mot 682 miljoner dollar enligt bankens egen prognossammanställning. Kursreaktionen var alltså trots detta negativ på tisdagsmorgonen, och aktien var ned med omkring 5 procent.

UBS avkastning på kärnprimärkapitalet (CET1) var 12,4 procent under det rapporterade året, under målet 15 procent. Det nya målet är att denna avkastning ska vara 12-15 procent under 2020-2022.