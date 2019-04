Ubers värdering sänkt inför noteringen

Betydande för den sänkta värderingen är mest den amerikansk-kanadensiska konkurrenten Lyfts notering, som blev den första av ett flertal uppmärksammade bolag i techsektorn på väg mot börsen. Lyft-aktien stod för en bejublad debut men har därefter tacklat tillbaka och handlades vid torsdagens stängning till kursen 56:34 dollar, 22 procent ned från noteringskursen 72 dollar.

Trots en så pass markant sänkning av det planerade börsvärdet lutar det mesta åt att Ubers notering blir den största sedan 2014, då den kinesiska e-handelsgiganten Alibaba gick till New York-börsen och tog in 25 miljarder dollar vid noteringen. Uber väntas ta in upp till 9 miljarder dollar vid noteringen.

Noteringen blir trots det en av de tio största noteringarna någonsin, noterar Bloomberg.

Vid den senaste kapitalanskaffningsrundan landade Ubers bolagsvärdering på 76 miljarder dollar.