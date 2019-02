Tysklands inköpschefsindex för januari revideras ned

Detsamma gäller för Frankrikes inköpschefsindex för industrin som ligger kvar på 51,2.

Enligt en analytikersammanställning från Reuters hade analytikerkåren väntat sig att samtliga inköpschefsindex skulle ligga kvar samma nivå som det preliminära utfallet. Att Tysklands inköpschefsindex revideras något förvånar alltså.

Tidigare under morgonen kom även den preliminära siffran för inköpschefsindex för den italienska industrin in under förväntan, 47,8 istället för 48,8 som analytikerna väntat sig i en sammanställning från Bloomberg.