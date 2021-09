Tyska IFO sänker BNP-prognos till 2,5 procent för 2021

Innehåll från Nordlo Annons

De senaste fem åren har IT-säkerheten fått ett helt annat utrymme inom en verksamhet. Tidigare var det något nödvändigt ont som ofta kom in sent och säkerhetsansvariga upplevdes som negativa nej-sägare. Numera är det något helt annat och IT-säkerhetsarbetet är otroligt brett och kan hantera frågor, utöver det rent tekniska. Allt från regulatoriska och juridiska frågor till användarbeteende.

När företag idag blir allt mer digitaliserade, med sparande av information i molnet, avtal som signeras digitalt och möten online, är ett uppdaterat skydd för digitala tillgångar ett måste. Samtidigt är det viktigt att kunna hantera och upptäcka säkerhetshot och intrång snabbt samt att ha rätt kompetens för att begränsa och återställa eventuell skada.

Rätt IT-lösningar kan förbättra ett företags verksamhet och skapa en mer effektiv arbetsmiljö för medarbetarna. Genom ett nära samarbete skapar Nordiska IT- och digitaliseringspartnern Nordlo en förståelse för kundens verksamhet, hotbild och skyddsvärde, och kan hjälpa dem bygga en verksamhet rustad för framtiden. En väl implementerad och proaktiv IT-säkerhet är en viktig del av arbetet och Nordlo har stor kunskap om hur säkerhetsutmaningar för företag och offentlig verksamhet hanteras på regional, nationell och internationell nivå.

– Det svåraste idag är att upptäcka hotet och enligt en rapport från IBM är genomsnittstiden att upptäcka ett intrång hela 280 dagar. För oss är det viktigt att bygga ett långsiktigt strategiskt IT-säkerhetsarbete tillsammans med våra kunder för att arbeta preventivt mot cyberhot. Därför jobbar vi med ett säkerhetsforum som via regelbundna träffar med kunden ger oss en tydlig behovsbild, vilket är viktigt då hotbilden konstant förändras, säger Mattias Jadesköld, IT Architect at Nordlo.

Nyckeln till Nordlos framgång är just den nära relationen som skapas till kunden, de har alltid människan och dess utmaningar på arbetsplatsen i fokus. Leveransen till kund baseras på det faktiska behov som finns och bryts ner till olika tjänster så som säkerhetsanalyser, risk assessment och penetrationstester samt genom upprättande av en security baseline, IT-Policy och medarbetarutbildningar.

– Som rådgivande partner fokuserar vårt IT-säkerhetsteam på fem områden: identifiera och förebygga, förhindra, upptäcka, begränsa samt återställa. Vi jobbar för att bygga upp det som varje unik kund behöver i en skalbar lösning som kan anpassas om och när behovet förändras, förklarar Mattias Jadesköld.

IT-säkerhet är en färskvara som kräver att man regelbundet diskuterar nuläge och framtida potentiell hotbild. Genom att utgå från ett IT-säkerhetsforum som sätts upp tillsammans med kund prioriteras IT-säkerheten och blir en integrerad del av hela verksamheten.

– Forumet har regelbundna träffar där vi diskuterar säkerhetsläget på en övergripande nivå. Dels saker som pågår i kundens projekt som påverkar säkerheten, men framför allt sådant som händer i omvärlden. Vi ser hur det påverkar förståelsen för hur IT påverkar alla avdelningar, så som att informationssäkerhet är nära företagets legala funktion exempelvis, säger Mattias Jadesköld.

