Tydlig uppgång på Stockholmsbörsen – SCA ned mot strömmen

Även de större marknaderna ute i Europa steg i kölvattnet av gårdagens uppgångar i New York som följdes upp av mer begränsade plus i Asienhandeln. Brentoljan avancerade en dryg procent till nära 63 dollar efter att ha varit nere och vänt under 60 dollar på nationaldagen. Kronan har tappat något mot såväl dollarn som euron.

Vid 10.20-tiden hade storbolagsindex OMXS30 stigit med 1 procent till nivån 1.557. Aktier för 3,3 miljarder kronor hade bytt ägare. Tyska DAX-index var samtidigt 0,5 procent upp och Parisbörsens CAC-index noterades 1,2 procent högre.

Flertalet bolag inom OMXS30 steg med starkast utveckling för Assa Abloy och Swedish Match, upp 3,6 respektive 2,8 procent. I motsatt del av index låg SCA, ner 2 procent till 72:30 kronor, efter att UBS sänkt rekommendationen till sälj (neutral) och justerat ner riktkursen till 68 kronor (82).

UBS har även sänkt Stora Enso, ner till neutral från köp, och aktien tappade 1 procent.