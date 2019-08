Nedåt på Wall Street – Apple föll efter nya Kinatullar

Det var vid halv åtta svensk tid som Donald Trump, via Twitter, meddelade att USA från och med den 1 september kommer införa nya importtullar om 10 procent på kinesiska varor till ett värde av 300 miljarder dollar.

Chiptillverkaren Qualcomm backade med 2,7 procent i spåren av onsdagens kvartalsrapport. Bolagets resultat under det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret var bättre än väntat med intäktsprognosen för det fjärde kvartalet kom in under analytikernas prognoser.