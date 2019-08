Tydlig nedgång på börsen – ”marknaden har tagit för lättvindigt på hotet”

”Det är ett allvarligt steg och en eskalering av den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina. Man kan se det som ett direkt svar mot hotet om nya 10-procentiga importtullar och det är egentligen första gången som den kinesiska centralbanken kopplar en försvagning av valutan till hot om införande av tullar”, säger Per Hammarlund, chefsstrateg för tillväxtekonomier på SEB, till Di.

Dessutom tilläts den kinesiska renminbin försvagas mot den amerikanska dollarn till drygt 7 yuan per dollar för första gången på över ett decennium. I ett uttalande drog den kinesiska centralbanken PBOC även en direkt koppling mellan valutaförsvagning och USA:s nya tullhot.

Handelskonflikten mellan USA och Kina eskalerade på måndagen när Kina svarade på förra veckans nya tullhot från USA. Bloomberg rapporterar, med hänvisning anonyma källor, att statliga kinesiska bolag uppmanats att lägga inköpen av amerikanska jordbruksprodukter på is.

Enligt Per Hammarlund har Kina egentligen inte så många andra vapen utöver valutan att ta till då landet redan har relativt stora restriktioner på amerikansk import och även importerar betydligt mindre än vad USA gör från Kina.

Måndagens utveckling är enligt Per Hammarlund även en signal på att handelskonflikten kommer ta betydligt längre tid att lösa än vad marknaden hade hoppats på.

Eskaleringen av handelskriget spred även chockvågor över världens aktiemarknader under måndagen. Vid 15-tiden var Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index ned med 2,1 procent medan tyska DAX är ned med 1,6 procent och Parisbörsens CAC40 tappar 1,9 procent.

”Personligen skulle det inte förvåna mig om den kinesiska valutan skulle försvagas ytterligare men då ganska gradvis. Nu ligger den på 7,04 mot dollarn och jag tror inte det är orimligt att förvänta sig att den når 7,10 mot dollarn den närmaste månaden”, säger Per Hammarlund.

Bland svenska storbolag går verkstadsbolaget Atlas Copco i bräschen för nedgången med ett tapp på 4,2 procent följt av mätteknikbolaget Hexagon som backar med 3,6 procent och skogsbolaget SCA som är ned 3,1 procent.

Lastbilskoncernen AB Volvo backar i sin tur med 2,8 procent. Preliminär statistik från branschorganisationen ACT visade att den totala orderingången på tunga lastbilar i USA minskade med 21 procent i juli jämfört med månaden före.

Kepler Cheuvreux har sänkt rekommendationen för stålbolaget SSAB till behåll från tidigare köp samt skruvat ned riktkursen till 30 kronor från tidigare 38 kronor per aktie. Sänkningen motiveras med att mäklarhuset nu ser en förvärrad efterfrågebild för den europeiska stålsektorn. SSAB backar med 3 procent till 25,5 kronor per aktie under måndagen.