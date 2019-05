Tung maj för rysk oljeexport efter problem med förorenad olja

Samma tidsperiod minskade produktionen i landet till 11,126 miljoner fat olja per dag, ner från en nivå på 11,147 miljoner fat per dag under perioden 1-21 maj. Båda produktionsnivåerna är en bra bit under Rysslands målnivå på 11,8 miljoner producerade fat olja per dag, noterar nyhetsbyrån.

Den var den 19 april som vitryska oljebolaget Belneftetjim upptäckte att importerad rysk olja via oljeledningen Druzjba var förorenad av det giftiga, frätande ämnet dikloretan (etylendiklorid).