Electrolux meddelar sent under onsdagen att man belastar resultatet för fjärde kvartalet 2021 med en engångskostnad på 85 miljoner dollar, motsvarande 727 miljoner kronor efter att en skiljenämnd fastställt ett beslut av USA:s handelsdepartement angående tullar på tvättmaskiner importerade till USA från Mexiko under 2016/2017.