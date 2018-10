Tullar slår mot Volvo Cars – lägre vinst under det tredje kvartalet

Volvo Cars bilar fortsätter att sälja som smör i solsken. Under det tredje kvartalet sålde bolaget 154.914 bilar vilket kan jämföras med 135.831 bilar under samma period i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 55.776 Mkr vilket var en ökning på 17,6 procent från de 48.271 Mkr bolaget redovisade under samma period i fjol.

Vad gäller lönsamheten bjöd fredagens rapport dock på något dystrare läsning. Nettoresultatet landade på 1.138 Mkr vilket kan jämföras med 2.513 Mkr under det tredje kvartaket 2017. Rörelsemarginalen, ebit, uppgick till 3,2 procent vilket var betydligt lägre än de 7,6 procent bolaget redovisade under det tredje kvartalet 2017.