Investmentbolaget Öresunds substansvärde ökade med 3,8 procent under fjärde kvartalet. Det kan jämföras med jämförelseindexet SIX Return som steg med 12,4 procent under samma period. Bolaget pekar ut flera orosmoln för börsen och ser ökad risk för överhettning i takt med att samhället återgår till mer av ett normaltillstånd.