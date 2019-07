Trumps rådgivare utesluter valutainterventioner

En del av förklaringen bakom dollarns styrka är oron för den globala konjunkturen. Den amerikanska dollarn har historiskt fungerat som en säker hamn för investerare i tider av mindre riskaptit. Sedan årsskiftet har dollarn stärkts med lite mer än 3 cent mot euron till strax över 1,11 dollar per euro.

Under fredagen har den amerikanska valutan fortsatt att stärkas något gentemot den europeiska, bland annat efter att nya siffror visat att USA:s tillväxt föll mindre än väntat under det andra kvartalet. Dollarn har även stärkts mot kronan, upp drygt 5 öre till strax över 9,49 kronor per dollar.