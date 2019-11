Uppgifter: Trump backar om förbud mot smaksatta e-cigaretter

Det skriver New York Times och flera andra amerikanska tidningar på måndagen.

Två månader senare har presidenten, under press från sina politiska rådgivare och lobbyister, inte gått vidare med någon åtgärd mot e-cigaretterna samtidigt som han uppgett att han fortfarande vill studera frågan, skriver tidningen.

Enligt tidigare uppgifter i The Washington Post var det under en flygning den 4 november som presidenten avråddes av sina rådgivare från att införa sådana restriktioner. Ett sådant förbud skulle få för stora politiska effekter, enligt opinionsundersökningar som rådgivarna kunde visa upp, skriver New York Times.