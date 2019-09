Trump sågar toppekonomen

Paul Krugman har länge varit en av Donald Trumps största kritiker och skrev i en kolumn i The New York Times 2016 att landets ekonomi skull krympa under Trumps regim.

”Sedan jag blev vald har många miljarder dollar flödat in till vårt land, och börsen är upp 50 procent. Om du följde den misslyckade tidningen New York Times kolumnist Paul Krugman så hade du slutat väldigt illa - du hade blivit ledsen och sårad. Han fattade det aldrig!”