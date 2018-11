Trump pratade upp kurserna på Wall Street – Apple föll under biljonvallen

På bolagsfronten var Apple, världens största börsbolag, ner med 7,5 procent till 205,61 dollar vid stängningstid. Därmed föll bolaget också under den magiska gränsen – 1.000 miljarder dollar i börsvärde – som de passerades i augusti. Den officiella stängningskursen landade dock på 207,48 dollar men i efterhandeln trillade aktien tillbaka under 207 dollar igen. För att Apple ska hålla biljonvallen krävs det att aktien handlas över 207,04 dollar per aktie, enligt Financial Times.