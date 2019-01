Trump överväger att stödja förslag som skulle öppna federala staten tillfälligt

Han uppger samtidigt att en kommitté med både republikaner och demokrater nu kommer att diskutera frågor som rör den nationella säkerheten under de närmaste veckorna.

Det tillfälliga budgetförslag som partierna nu kommit överens om innehåller dock ingen finansiering för Donald Trump smur.

Under fredagen har hundratals flyg ställts in eller skjutits upp, primärt vid flygplatser runt New York och Philadelphia. Enligt nyhetsbyrån TT är det en konsekvens av nedstängningen av statsapparaten och beror det på att anställda inom trafikledningen har sjukanmält sig.