Trots Turkietoro – försvarsjätten skruvar upp helårsprognosen

Lockheed har förlagt tillverkning av stommen till F-35, ett av stridsflygplanen som konkurrerar med svenska Saabs Jas Gripen, till Natolandet Turkiet. Kontraktet har kommit att kritiseras i USA, givet faktumet att landet via andra försvarskontrakt tycks närma sig Ryssland.

Turkiet har bland annat för avsikt att köpa in det rysktillverkade luftvärnssystemet S-400, något som kan få geopolitiska följder då det går stick i stäv med Natoländernas traditionella hållning att endast inneha vapen som tillverkas och kontrolleras inom alliansen.

Relationerna mellan Nato och Ryssland har surnat betänkligt sedan det ryska militära övertagandet av ukrainska Krim, en händelse som tjänat som ett av de främsta skälen bakom ett upplevt behov av upprustning inom Nato. Nuvarande generalsekreteraren Jens Stoltenberg har bland annat försvarat alliansens innehav av kärnvapen, bland annat i just Turkiet, med Rysslands invasion av Ukraina. Ukraina är dock inte del av Nato.

Lockheeds vinstguidning höjdes på tisdagen till 21:55 dollar per aktie. Tidigare guidning var 20:85-21:15 dollar per aktie. Väntat var en höjning till 21:22 dollar per aktie, enligt Bloombergs konsensusestimat.

För omsättningen spår Lockheed siffran 62 miljarder dollar, upp från tidigare intervallet 58-60 miljarder dollar.

Försvarskoncernen rapporterade en försäljning i det tredje kvartalet på 15,2 miljarder dollar, vilket var en ökning med 6 procent mot jämförbart kvartal i fjol och högre än väntade 14,9 miljarder. Vinsten kom in på 5:66 dollar per aktie, upp från 5:14 dollar för samma period i fjol och högre än väntade 5:02 dollar.