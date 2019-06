Trots sänkningen av SSAB – Goldman Sachs gillar stålsektorn

Banken pekar på att aktierna handlas till bara 0,3-0,4 gånger det bokförda värdet (P/B), vilket är en historisk bottenkänning.

Det låga inneboende värdet (intrisinic value), gör aktierna aptitliga givet att utsikterna väntas förbättras under andra halvåret på kapacitetsminskningar. Under tisdagen var sektorn upp på spekulationer om att stålefterfrågan kan öka på nya infrastrukturprojekt i Kina.