Trots nyårsstrejken: Inga svenska flighter inställda

Lufthansa och det tyska kabinfacket UFO har legat i konflikt under en längre tid. Under måndagen inleddes en tre dagar lång strejk mot det tyska flygbolagets dotterbolag Germanwings, som opererar under namnet Eurowings.

Totalt kommer runt 180 flygresor att ställas in under nyårshelgen som ett resultat av strejken, vilket motsvarar 15 procent av bolagets planerade resor, skriver BBC. Förra månaden ställdes 1.500 flighter in till följd av en strejk mot Lufthansa.

Under fredagen fanns farhågor om att 26 inplanerade flygningar från Arlanda och Landvetter skulle beröras av strejken. Men hittills har inga flygningar från de svenska flygplatserna ställts in, säger Lovisa Ernestam vid Swedavia. Under måndagen var 4 flighter inplanerade från Arlanda och två från Landvetter.