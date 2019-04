Trelleborgs resultat något över förväntan – aktien vänder upp

Affärsområdena kom i stort sett in som förväntat. Sealing Solutions redovisar en försäljningsökning om 11 procent till 3.118 Mkr vilket var ett par procentenheter bättre än väntat. Rörelseresultatet på 724 Mkr var även det något bättre än väntat medan rörelsemarginalen på 23,2 procent var marginellt under snittprognosen.

”Leveranssituationen inom offshore olja & gas-verksamheten var fortfarande besvärlig under kvartalet, men vi ser samtidigt att såväl marknadsaktiviteten som orderingången fortsätter att öka”, skriver Peter Nilsson som uppger att prognosen om ett positivt resultat under den senare delen av 2019 kvarstår.

Sammantaget bedömer Trelleborg att efterfrågan under det andra kvartalet bedöms vara i nivå med det första kvartalet, justerat för säsongsmässiga variationer. Det är efter att bolaget i samband med bokslutet för 2018 bedömde att efterfrågan under det första kvartalet skulle vara i linje med eller något under efterfrågan under föregående kvartal.

Trelleborg handlades ned under förmiddagen inför rapporten men stiger nu runt 3 procent till knappt 167,5 kronor.