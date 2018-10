Trelleborg klår förväntningarna

Blickar vi framåt spår Trelleborg att efterfrågan under det fjärde kvartalet kommer ligga i nivå med efterfrågan under det tredje, justerat för säsongsmässiga variationer.

"Våra orderböcker fortsatte att växa under det tredje kvartalet, men marknadsutsikterna är behäftade med en större osäkerhet än tidigare, där handelspolitiska beslut kan komma att få ytterligare konsekvenser på den globala ekonomiska utvecklingen", kommenterar Peter Nilsson, vd för Trelleborg, kvartalet.

Vad gäller affärsområdet Offshore & Construction spår Trelleborg att det kommer vara förlustbringande även under det fjärde kvartalet, men vända till ett positivt resultat framförallt under den andra halvan av 2019.

"Inom vår projektverksamhet stärktes orderingången under kvartalet för såväl olje- & gasverksamheten som segmentet infrastruktur. Emellertid gäller det främst för projekt med leverans under nästkommande år. I närtid har flera förväntade order för leverans under innevarande år skjutits fram till 2019", skriver Peter Nilsson i rapporten.

Under det tredje kvartalet landade Offshore & Constructions rörelseresultat på minus 45 Mkr vilket kan jämföras med minus 33 Mkr under samma kvartal 2017. Nettoomsättningen minskade i sin tur med 14 procent till 558 Mkr.