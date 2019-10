Tre amerikanska vapentillverkare skruvar upp prognoserna

Raytheon guidar för en omsättning i intervallet 29,1-29,4 miljarder dollar i helåret, upp från det tidigare spannet 28,8-29,3 miljarder dollar. Det var också högre än förhandstipsen om en höjning till 29,0 miljarder.

Northrop Grumman, som utvecklar olika typer av drönare och flygplan för militärt bruk, spår att den justerade vinsten per aktie kommer landa i spannet 20:10-20:35 dollar per aktie. Den totala försäljningen väntas komma in på 34 miljarder dollar för helåret, motsvarande lite drygt 325 miljarder kronor.

Vad gäller Lockheed Martin spådde bolaget en omsättning om 62 miljarder dollar, upp från tidigare intervallet 58-60 miljarder dollar. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.