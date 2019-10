Tobaksjätten klår förväntningarna – spår högre vinst för helåret

Justerat resultat per aktie blev 1,43 dollar (1,44), vilket är 5 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,36.

Philip Morris spår nu en vinst för helåret på minst 4,73 dollar per aktie, jämfört med tidigare minst 4,94 dollar. Den justerade vinsten väntas bli 5,14 dollar per aktie, i linje med tidigare bedömning. Exkluderat för valutaeffekter väntas den justerade vinsten som tidigare bli minst 5,28 dollar per aktie.

Aktien stiger drygt 1 procent i den amerikanska förhandeln.