Toadman höjde omsättningen – visar negativt resultat

Toadman lanserade Immortal: Unchained den 7 september tillsammans med projektfinansiären Game Odyssey och förläggaren Sold Out Sales & Marketing. Under de första tre veckorna (7 september till 29 september) såldes över 53.000 kopior av spelet totalt, både digitalt och i butik. De totala utvecklingskostnaderna för spelet var cirka 26 miljoner kronor (under tre år), med i snitt 15 utvecklare.