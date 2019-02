Tietos vinst strax under förväntan

Nettoomsättningen blev 422 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 423 miljoner euro.

Utdelningen föreslås uppgå till 1:45 euro per aktie (1:40). Här väntades 1:46 euro per aktie, enligt Inquiry Financial. Utdelningen består av basutdelning på 1:25 euro samt en extra utdelning om 0:20 euro.