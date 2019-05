Tidigare M-ledaren tar plats i styrelsen för bemanningsföretag

Anna Kinberg Batra har även styrelseuppdrag i Collector och Rymdbolaget/Swedish Space Corporation. Den tidigare M-ledaren är sedan i höstas också krönikör i Di.

First North-listade SJR handlades ned 9,5 procent under torsdagen efter att rapporten för årets första kvartal publicerats. Tillväxten uppgick till 0,8 procent under kvartalet, en klar försvagning från de 8,1 procent som rapporterades under fjolårets första kvartal. Både rörelseresultatet och rörelsemarginalen försvagades tydligt men bolaget spår att marginalen kommer förbättras under årets andra kvartal.