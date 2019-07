Tidigare Blackrock-chef ska stärka Gam efter skandalår

Bolaget förvaltar kapital både under eget namn och för andra institutioners räkning. Förvaltningen till andra institutioner var på en rekordhög nivå om 84 miljarder franc vid halvårsskiftet. Det är förvaltningen under eget namn som drabbats av stora utflöden sedan problemen började att hopa sig för förvaltningsbolaget under förra sommaren. Inom denna del förvaltades 52 miljarder franc vid halvårsskiftet, mot 56 miljarder vid årsskiftet samt 84 miljarder för ett år sedan.