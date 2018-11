Thyssenkrupps vinstvarning äventyrar delningsplaner

Det tyska industrikonglomeratet Thyssenkrupp faller 9,5 procent till 17,3 euro på Frankfurtbörsen på fredagen efter att vinstprognosen för helåret kapades sent på torsdagen.

Som mest var aktien ned drygt 12 procent till knappt 16,8 euro. På de nivåerna ligger värdet på Thyssenkrupp, mätt i marknadsvärde plus skulder eller så kallat "enterprise value", under värdet på bolaget hissdivision.

Därmed ökar risken för att Thyssenkrupp som helhet blir föremål för ett bud enligt källor till Reuters.

"Detta bådar inte gott för koncernens nuvarande omstrukturering", säger en källa till nyhetsbyrån.