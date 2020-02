Tethys Oil räknar med en årlig genomsnittsproduktion på 12.600 till 13.400 fat per dag före staten Omans andel. Det framgår av bolagets finansiella guidning för året. 2019 hade bolaget en genomsnittlig oljeproduktion om 12.832 fat per dag. Guidningen för 2019 låg på 12.000-13.000 fat per dag.