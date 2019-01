Teslas finanschef slutar i samband med kvartalsrapporten

Finanschefen har slutat en gång tidigare, 2015 efter sju års tjänst på Tesla. Redan 2017 var han tillbaka på bolaget medan Tesla kämpade med problem inför lanseringen av Model 3, rapporterar Financial Times.

Elbilstillverkarens kvartalsrapport visade på vinst för andra kvartalet i rad. Resultatet landade på 1,93 dollar per aktie men kom ändå in under snittprognosen 2,14 dollar enligt en analytikersammanställning Bloomberg.