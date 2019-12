Tesla spränger Elon Musks ”utköpsgräns”

De senaste månaderna har Tesla gått urstarkt på börsen, de senaste tre månaderna är aktien upp nära 75 procent. Och på måndagen nådde Teslas aktie 420 dollar, efter en uppgång på runt 3,7 procent för dagen.

Elon Musk väljer att kommenterar siffran med: ” Whoa … the stock is so high lol”.

Under måndagen rapporterade Reuters med hänvisning till tre olika källor att Tesla och en grupp kinesiska banker har kommit överens om en ny femårig kreditfacilitet på 1,4 miljarder dollar för elbilstillverkarens fabrik i Shanghai. Delar av kreditfaciliteten ska användas för att ersätta befintliga lån.