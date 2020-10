Tesla samtalar med Indonesien om investering

Innehåll från Luleå Tekniska Universitet Annons

Under mer än 10 år har Sverige lett utvecklingen av ramverket som idag kallas Arrowhead och som ingår i open source organisationen Eclipse Foundation. Eclipse samlar open source aktörer inom akademi, industri och utvecklare. Luleå Tekniska Universitet är huvudarkitekt för Eclipse Arrowhead teknologin vilken sedan 2016 är open source.

– Genom Eclipse Foundation är vi medlemmar i världens starkaste open source organisation samt att vi jobbar med den mest affärsvänliga open source licenssituationen som finns globalt. Det är viktigt att teknologin skall kunna användas och att användarna ska kunna tjäna pengar på den, säger Jerker Delsing, Professor.

Sänker kostnaderna för digitalisering och automation

Digitalisering görs på många olika sätt redan idag och är ingenting nytt. Den digitaliseringsplaner som idag finns pekar på väldigt mycket vi skulle kunna göra men som ännu är för dyrt. Anledningen är att det inte hittills varit ekonomiskt försvarbart, med de teknologier och lösningar erbjuds på marknaden. Här är det teknologiska ramverket Eclipse Arrowhead viktigt då det syftar till att, framförallt på ett kostnadseffektivt sätt, kunna skapa lösningar för automation och digitalisering. Eclipse Arrowhead arkitekturen används redan kommersiellt och används till exempel för att på en överordnad nivå styra produktion i fabriker. I andra sammanhang används det för att styra logistik baserad på behov och händelser baserat på information från sensorer, mänsklig information och reglerande styralgoritmer. Eclipse Arrowhead är väldigt lämpad för att integrera existerande automation med de nya internetteknologiernas alla möjligheter

– Vi har redan idag exempel från företag som har gjort interna kalkyler vilka visar en kostnadsminskning mellan 30 - 80 procent för att bygga sina automatiseringslösningar. Inom det pågående projektet Arrowhead Tools, med en budget på ca en miljard SEK, räknar man med att reducera engineering kostnader för större automationslösningar med 20 till 50 procent. Vi leder detta arbete från Sverige och vill visa upp möjligheterna i projektet för företag som är intresserade av att utvecklas med dessa teknologier och det ekosystem som finns, säger Jerker Delsing.

Teknologi som kan räknas hem och implementeras idag

Eclipse Arrowhead är en flexibel grundstruktur som gör det lättare för företag att kunna räkna hem investeringen i automation och digitalisering. För företag som behöver bygga automation eller som är intresserade av att plocka upp en ny teknologi som synbarligen har väldigt många meriter i jämförelse med det som finns i övrigt är Eclipse Arrowhead en god språngbräda med kommersiella partners som är redo att skapa lösningar med kunder.

– Det engelska uttrycket ”wrap and reuse, instead of rip and replace” tycker jag är en viktig signal. Vi ska kunna återanvända och koppla ihop oss med det som finns. Ett system kan utvecklas över tid hjälper oss att kunna skapa en dynamisk flexibilitet där vi inte behöver kassera de gamla systemen, säger Jerker Delsing.

OM

Eclipse Arrowhead är sedan 2020 en del av Eclipse familjen världens starkaste open source community. Teknologin används idag kommersiellt inom ett antal områden: automation - MES, SCADA, DCS, PLC, electromobility, och smarta städer. Arrowhead har funnits som Open source sedan 2016 och har utvecklats i ett antal stora EU projekt, nu senast Arrowhead tools (www.arrowhead.eu/arrowheadtools). Utveckling pågår vid ett stort antal Europiska företag och universitet.

För mer info se:

https://arrowhead.eu/arrowheadframework

www.eclipse.org/arrowhead

http://www.github.com/arrowhead-f