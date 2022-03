Tesla höjer priset på alla modeller i USA

Innehåll från Tietoevry Annons

Lär dig att navigera i en suverän molninfrastuktur – se Tietoevrys livecast

Suveräna molnlösningar kan enklast beskrivas som molntjänster som tillhandahåller smarta verktyg för att hålla din data säkert. Men mer specifikt handlar det om var informationen befinner sig, vart den skickas och vem som har kontroll över den.

– Det är kärnfrågor som är viktiga i en värld där information betyder makt. Det är ofrånkomligt att molntjänster hamnar i blickfånget med tanke på att de är själva motorn i vår moderna dataekonomi, säger Wenche Karlstad, Head of Customer Value and Service Offering Development på Tietoevry, Nordens ledande digitala tjänste- och programvaruföretag.

Ett legalt limbo

Europeiska företag och organisationer lagrar allt mer data i publika moln. Men det finns ett limbo kring publika molntjänster, där de drivande faktorerna är US Cloud Act och liknande lagar i andra länder, till exempel Kina.

Dessa står i konflikt med EUs regelverk. EU:s mål är därför att motverka ett beroende av tjänster utanför EU samt att minska risken för organisationer utanför Europa får tillgång till kritisk information.

Wenche Karlstad på Tietoevry.

Molnlösningar är en naturlig del av detta område och regelverk som GDPR, Data Act och Data Governance Act har alla som mål att kontrollera flödet av data över EU:s gränser. Ett exempel på hur detta fungerar i verkligheten är att molnleverantörer måste kunna garantera att deras data förvaras på servrar i Europa under deras kunders kontroll.

Rätt data i rätt moln

Det är dock upp till varje dataskyddschef att avgöra vilken data de lagrar i molnet och om det finns risk för att den kan flyttas utanför EU. Det kräver en ordentlig dataklassificering och bedömning av applikationer.

– Rätt applikationer och rätt data ska in i rätt moln och det är viktigt att urskilja data som kan klassas som kritisk enligt nationella och regionala säkerhetsstandarder, förklarar Wenche Karlstad.

– Först och främst finns olika klassifikationer såsom offentlig och konfidentiell information samt data med begränsad åtkomst. Dessa varierar beroende på land och region. Ovanpå det finns olika typer av data såsom personlig, nationell och organisationell.

Suveräna moln

Det är med andra ord viktigt att göra en utvärdering av all data och applikationer. Med suveräna molnlösningar kan du skydda kritisk information samtidigt som du får ut mesta möjliga av den data du har. Dessa lösningar ser till att all data, inklusive metadata, stannar på suverän mark och i en pålitlig miljö.

– I en perfekt värld borde datasuveränitet vara en naturlig del av en multicloud-strategi. Det enda som krävs är en förståelse för att all data inte är likadan och inte bör behandlas på samma sätt, samt att det finns skillnader mellan olika molnlösningar, säger Wenche Karlstad.

Suveräna molnlösningar är lösningen som kan säkerställa nationers, organisationers och medborgares digitala oberoende, menar hon.

– Samtidigt är digital suveränitet viktig för samarbeten och främjar innovation. Vi vill att öppenhet, tillit, transparens och inkludering ska styra den digitala framtiden.

Fem tips på hur din organisation dra nytta av digital suveränitet: 1. Klassificera din data och minimera risken för känslig och kritisk information. 2. Om du inte redan har det, skapa en yrkesroll som hanterar dessa frågor, exempelvis en dataskyddschef. 3. Förstå hur din data flödar åt olika håll och genomför en ”Data Protection Impact Assessement” (DIPA) innan du flyttar data till molnet. 4. Tänk Cloud Smart, inte Cloud First – flytta rätt data till rätt moln. 5. Ta hjälp av en pålitlig multicloud-partner som kan hjälpa dig att hitta rätt väg i labyrinten.