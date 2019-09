Tesla fortsätter stiga på försiktigt positiva New York-börser

Vid 17.30-tiden hade Dow Jones storbolagsindex stigit 0,4 procent till 27.000. Det bredare indexet S&P 500 var upp 0,2 procent till 2.984, medan Nasdaqs kompositindex var oförändrat på 8.035.

Sektorvis steg finans 0,8 procent medan fastighetsbolag föll 0,5 procent.

Wells Fargos aktie steg 4 procent. Banken har fått en ny vd, Charles Scharf som kommer från en tjänst som vd och ordförande för Bank of New York Mellon. Wells Fargo har varit utan permanent vd under en period, efter att Timothy Sloan avgick från posten.