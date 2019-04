Tesla fortsätter falla – har lägre börsvärde än Ford

Sent på onsdagskvällen svensk tid redovisade Tesla ett justerat resultat per aktie på minus 2,9 dollar per aktie vilket kan jämföras med analytikernas prognos på minus 1,3 dollar enligt Bloombergs sammanställning. Försäljningen landade på 4,54 miljarder dollar vilket även det var under väntade 4,84 miljarder dollar.